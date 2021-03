Perri determina que Emanuel adote medidas impostas por Mendes

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça (TJ-MT), determinou que o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) adeque o decreto baixado na Capital às normas fixadas pelo governador Mauro Mendes (DEM) no que diz respeito ao combate à Covid-19.

A decisão foi dada na tarde desta quarta-feira (3), atendendo a uma ação formulada pelo Ministério Público Estadual.

O magistrado acatou as alegações do MPE, no sentido de que, na contramão do que foi fixado pelo Estado, a Capital acabou “afrouxando” as medidas restritivas.

“Percebe-se, às escâncaras, que o Decreto Municipal afrouxou, sensivelmente, as medidas restritivas impostas pelo Governador do Estado a todo território estadual”, disse Perri, em trecho da decisão.

Segundo ele, o decreto do Governo busca a preservação da saúde de toda a população mato-grossense. Tal medida pode ser afetada se Cuiabá tratar com menor rigor as medidas de segurança implementadas.

Entre os pontos divergentes dos decretos, o toque de recolher, por exemplo. Em âmbito municipal, foi fixado o período das 21h às 05h. Já no Município, esse horário começaria a contar somente após às 23h.

No que diz respeito ao funcionamento das atividades econômicas, em grande parcela, o decreto de Emanuel adotou horários menos restritos.

“Medida mais restritiva deve prevalecer”

Em sua decisão, o desembargador Orlando Perri admitiu que o Município é soberano no estabelecimento das normas epidemiológicas para conter o avanço da doença, desde que não afete a população do Estado.

“Tratando-se de uma renhida luta contra uma pandemia que vitimiza um número cada vez maior de pessoas, há de prevalecer, sempre e sempre, a medida mais restritiva”, argumentou Perri.

“Nesta questão, o Município tem autonomia para recrudescer o Decreto Estadual, nunca para abrandá-lo ou atenuá-lo, de modo a comprometer o todo”.

O magistrado ainda chamou atenção – ainda que indiretamente – para a “batalha” política travada entre Mendes e Emanuel.

“Nesse contexto, a pandemia –e exatamente porque estamos a tratar de uma pandemia–não pode ser enfrentada considerando os interesses locais deste ou daquele Município”, concluiu.