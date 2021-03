Pesquisa aponta Mato Grosso com o pior índice de isolamento social

Hoje, dia 23 de março, Mato Grosso é o Estado brasileiro que tem o pior índice de isolamento social do país, conforme dados da Inloco. O Estado também vem batendo recordes de mortes. No último boletim publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, foram 125 óbitos registrados, em um único dia.

Conforme o mapa da Inloco, Mato Grosso está em último lugar entre os estados, com apenas 38,1% da população respeitando o isolamento social. Essa é uma das medidas recomendadas para combater à pandemia da Covid-19. Abaixo de 40%, junto com Mato Grosso, está o Tocantins (39,1%).

Nas primeiras colocações estão os Estados do Amapá (53,8%), Pará (50,8%) e Ceará (50,06%).

Com a população nas ruas, aumenta o contágio da doença e, consequentemente, o número de pessoas que buscam por um leito hospitalar, como explica o secretário-adjunto de Vigilância Sanitária, Juliano Melo.

“A doença se propaga com a circulação das pessoas. Isso está comprovado nos estudos. Os países, como Portugal, e as regiões do Brasil que tiveram sucesso no controle do crescimento do contágio foram com as medidas de isolamento social”, explicou o secretário.

Juliano também apontou que, no momento, o Estado está com 98% das UTIs ocupadas e com 187 pessoas na fila a espera de um leito de UTI. “O que as pessoas precisam compreender é que não é um problema de recurso financeiro ou falta de aplicação. É um problema que nós hoje não temos mais nem médicos ou outros profissionais para abrir leitos”, destacou.

O Estado já abriu, desde março do ano passado, 535 leitos de UTI, entre leitos próprios, pactuados e cofinanciados, exclusivos para a Covid-19.