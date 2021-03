Piovani rebate seguidora que diz que ela ‘trocou filhos por macho’

Conhecida por não ter papas na língua, Luana Piovani não deixou passar o comentário de uma seguidora que disse que a atriz estava trocando os filhos pelo namorado, Lucas Biterncourt. A mensagem foi deixada em um post que a artista fez sobre o Dia das Mulheres.

“Dia nosso! Dia das santas das mulheres! Hoje penso na minha mãe e entendo perfeitamente as vezes que ela me ligou aos prantos de saudade. Filho é uma coisa que não se explica, te arrebata e ponto. Você nunca mais será você, será para sempre eles. Grata por tanto mama, que bom que você é a mulher que é e que me ensinou a ser quem sou. Sou tão mãe, tão mulher, tão feminina e forte”, declarou Piovani no post em homenagem às mulheres.

A seguidora, então, fez o comentário ofensivo contra Piovani. “Uma mãe não troca os filhos por macho. Cadê seus filhos?”, questionou a seguidora. Em resposta, atriz disse: “Com o pai. Não fiz filho com o dedo não, ‘fia'”, rebateu a atriz, se referindo as crianças estarem no Brasil com o pai, Pedro Scooby.