PM age rápido e recupera caminhão roubado em Rondonópolis

Uma transportadora foi roubada na madrugada deste sábado (20) no bairro Parque Universitário em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações no Boletim de Ocorrência (BO), o funcionário do estabelecimento informou que três indivíduos adentraram no local e anunciaram o roubo.

Um dos bandidos falou durante o roubo que o “neguinho” tinha falado do local para realizar o crime, o suposto mandante é um ex funcionário do local que foi demitido recentemente.

A vítima informou que um dos suspeitos era moreno, alto e magro e um segundo um pouco gordinho, já o terceiro indivíduo não foi observado suas características.

Os criminosos roubaram um caminhão com alguns objetos sendo uma geladeira, pneus, notebook e televisões.

Alguns momentos depois a Polícia Militar (PM) recebeu informações de que um indivíduo estaria tentando funcionar um caminhão no bairro Mathias Neves.

De imediato a PM se deslocou ao endereço e encontrou o caminhão roubado, no entanto, não havia mais ninguém no local e os objetos já tinham sido descarregados em algum lugar.