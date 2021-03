PM prende casal e encontra droga escondida na casinha do cachorro

A Polícia Militar prendeu na noite desta sexta-feira (27) no bairro Vila Boa Esperança, em Rondonópolis, um casal acusado de tráfico de drogas. O entorpecente que era vendido aos usuários estava escondido embaixo da casa do cachorro no quintal da casa.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, os policiais chegaram ao local após denuncia anônima de muita movimentação no local.

Ao chegar à residência, o suspeito que estava em frente a casa avistou os policiais e saiu correndo e pulando um dos muros laterais da residência. A mulher estava dentro da casa com uma grande quantidade de dinheiro.

Foram apreendidas duas sacolas de entorpecentes, R$5,4 mil em notas e uma balança de precisão.