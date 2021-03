PM prende dois suspeitos em flagrante e recupera veículos tomados em assaltos

Nesta terça-feira (16.03), em Cuiabá, policiais militares prenderam dois suspeitos em flagrante delito e recuperaram dois veículos, um Corolla e um HB20, que minutos antes haviam sido tomados em assaltos.

As ações ocorreram na MT-251 (Rodovia Emanuel Pinheiro), próximo a Lagoa das Conchas, e no bairro Santa Amália.

No início da tarde, policiais da 6ª Companhia do Bosque da Saúde, unidade do 3º Batalhão, prenderam dois suspeitos, de 21 e 18 anos, e recuperaram um Corolla, branco, que havia acabado de ser roubado na cidade de Chapada dos Guimarães.

Os suspeitos estavam trazendo o veículo para Cuiabá, onde entregariam para um terceiro envolvido, atendendo assim a encomenda de um Corolla roubado. A prisão dos suspeitos ocorreu pouco antes da rotatória Cuiabá-Guia-Chapada.

Com os suspeitos também foram apreendidos um simulacro de pistola e um revólver calibre 38, armas usadas na prática criminosa, além de porções de droga que seriam para consumo próprio.

As buscas aos assaltantes do Corolla mobilizaram policiais do Batalhão de Trânsito, Batalhão Rotam, entre outros unidades, em bloqueios nas rodovias e estradas vicinais.

O outro veículo, um Hyundai HB20, foi recuperado por policiais do 10º Batalhão no bairro Jardim Santa Amália. O veículo havia sido roubado minutos antes em uma rua da mesma região.

A vítima, um homem de 58 anos, nem havia registrado a queixa do roubo quando recebeu um telefone da PM informando que o carro já havia sido localizado. Nesse caso, não houve prisão de suspeito. Equipes da PM faziam rondas quando receberam informações de que o HB20 havia acabado de ser abandonado nas proximidades do miniestádio do bairro.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque – denúncia 08000.65.3939. Nesse número sem custo de ligação, qualquer cidadão por informar situações suspeitas ou crimes.