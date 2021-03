PM prende motorista com CNH falsa e apreende caminhão com placa adulterada

Um motorista foi preso em flagrante com a CNH falsificada e placa de veículo adulterado nesta quinta-feira (11), na região do Distrito de Garça Branca – MT.

O 4° Comando Regional iniciou hoje o segundo dia da Operação Salutem, com atuação integrada do INDEA, da Sefaz através do Batalhão Fazendário, 5° BPM da Polícia Militar, 14° CIPM de Força Tática e do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiro, no intuito de realizar fiscalizações na rodovia BR 364 no distrito de Garça Branca, município de Pedra Preta.

Uma carreta de cor branca foi abordada e em verificação foi constatado que os dados da CNH do motorista não estavam de acordo com o da nota fiscal.

Em levantamento foi observado que o motorista falsificou sua CNH e a placa da carreta também estava adulterada, ele então, confessou para PM que receberia R$ 2 mil para a levar a carga até um galpão.

Diante dos fatos o motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.