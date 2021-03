Polícia Ambiental apreende redes durante patrulhamento fluvial

A Polícia Militar Ambiental apreendeu duas redes de malha durante patrulhamento fluvial nos Rio Vermelho, Rio São Lourenço e Rio Coqueiro nessa sexta-feira (12), em Rondonópolis (MT).

A guarnição abordou várias pessoas em embarcações, ranchos e barracos às margens dos rios, onde foram vistoriado 150kg de pescado de pescadores profissionais e apreendido no Rio São Lourenço duas redes de malha sendo uma de malha 08cm com 90 metros de comprimento que encontrava-se às margens do Rio em um saco, e outra de malha 17cm com 100 metros de comprimento que estava armada em uma Lagoa que deságua no Rio São Lourenço, não sendo possível identificar os possíveis infratores, sendo o material apreendido e encaminhado para a sede do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA).

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.66493.