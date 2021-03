Polícia Militar de MT faz transporte e escolta da vacina contra a Covid-19 no Estado

A Polícia Militar de Mato Grosso está trabalhando, em parceria com outros órgãos públicos, para fazer com que as doses da vacina contra a Covid-19 cheguem em segurança e o mais rápido possível aos locais de imunização nos 141 municípios mato-grossenses.

A escolta dos imunizantes começa na sede na Central da Rede de Frios da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em Cuiabá, e segue para o Aeroporto, de onde são levados para os municípios em aeronaves do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), onde também atuam policiais militares.

O desembarque nos municípios também é acompanhado por equipes da PM, seguindo até as subsedes da Rede Rios da SES e, posteriormente, aos locais onde ocorre a imunização da população.

Os postos de aplicação das vacinas também recebem atenção dos policiais militares, com serviços de rondas, policiamento fixo ou conforme a necessidade apresentada pelo local e os profissionais de saúde.

Nesta segunda-feira (29.03), policiais do 11º Batalhão de Sinop (500 km de Cuiabá), unidade do 3º Comando Regional de Polícia Militar, escoltaram cerca 4.600 doses de vacina que foram para a subsede da Rede de Frios da SES no município, onde ocorre a redistribuição aos demais municípios da região.

Nessa mesma data os serviços seguiram por terra, água e pelo ar, em direção as cidades de Cáceres, Rondonópolis, Pontes e Lacerda, Diamantino, Tangará da Serra, entre outros.

