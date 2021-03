Policiais penais evitam entrada de celulares e drogas na Mata Grande

Policiais penais da Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis-MT, evitaram a entrada de seis celulares, carregadores, fones de ouvido, além de porções de substâncias análogas a maconha e cocaína na unidade neste fim de semana.

Conforme as informações repassadas pela direção da unidade, no sábado por volta das 15 horas, os policiais penais realizavam rondas no perímetro externo da penitenciária e cerca de 2 quilômetros encontraram uma caixa de aparelho de drone em meio a um matagal, próximo uma estrada vicinal.

Eles avistaram uma linha sobre o matagal e seguindo-a encontraram um drone preso a uma árvore cerca de 20 metros de altura. Os policiais conseguiram recuperar o equipamento, e seguindo a linha acerca de 800 metros do local do drone, foi encontrado um pacote preso à outra árvore também a uma altura bastante elevada, na qual estavam celulares, drogas, papeis de seda para enrolar fumo, dentre outros materiais ilícitos.

Já no domingo, por volta das 15h30, um policial penal avistou um drone sobrevoando a unidade e avisou a equipe via rádio. Após ronda no entorno da unidade, encontraram dois drones. O primeiro próximo a um campo e o segundo caído com quatro celulares amarrados no equipamento com linha de pesca.