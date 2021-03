Policlínica do Verdão fecha pronto atendimento

O Pronto Atendimento da Policlínicas do bairro Verdão em Cuiabá-MT esta fechado devido à superlotação. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (20) pela Secretaria Municipal de Saúde.

A unidade é uma das mais importantes da capital de Mato Grosso. E foi a primeira da rede pública a fechar as portas. Ao longo da semana quatro hospitais particulares de Cuiabá pararam com os atendimentos devido à superlotação.

Em nota, a prefeitura de Cuiabá reforçou que a demanda é resultado dos casos de Covid-19 e confirmou que os 40 leitos da Policlínica estão ocupados. O diretor da unidade chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a empresa que fornece oxigênio pela demora no reabastecimento.

Veja a nota na integra:

A respeito da Policlínica do Verdão, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) informa que:

– Na manha deste sábado (20), o atendimento a novos pacientes está temporariamente suspenso, devido à unidade ter atingido a capacidade máxima de lotação, com 40 pacientes internados.

– Com relação ao oxigênio hospitalar, na noite de sexta-feira (19), foi preciso registrar um boletim de ocorrência devido à demora no atendimento por parte da fornecedora. O coordenador fez a solicitação por volta das 18h, mas a empresa só compareceu ao local por volta de 23h30.

– Nesta manhã, a empresa esteve novamente no local para fazer o reabastecimento, que tem ocorrido com cada vez mais frequência, diante do aumento de casos confirmados da covid-19 e das internações.

– Quantos aos pacientes, a equipe não tem medido esforços para oferecer o tratamento, tomando as medidas necessárias, de acordo com a avaliação médica.