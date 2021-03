Preço do litro da gasolina chega a R$ 6,70 no interior

O litro da gasolina em alguns postos de combustíveis do interior de Mato Grosso está sendo comercializado por R$ 6,70.

Este é o preço atualizado nas bombas após o reajuste de 8,8% nas refinarias anunciado pela Petrobras nesta semana. O preço mencionado anteriormente é praticado em postos de São Felix do Araguaia e Ipiranga do Norte.

Em Cuiabá, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gas natural e biocombustíveis) o litro da gasolina esta sendo comercializado por R$ 5,59 em média.

O aumento desta semana foi o 6º do ano e foi motivado, segundo nota da Petrobras, devido a valorização do barril do Petróleo no mercado internacional e a desvalorização do Real diante do Dólar.

O Procon estadual foi questionado quanto a possíveis reajustes além do autorizado, mas disse que não encontrou nas fiscalizações prática de preços abusivos por parte dos postos de combustíveis.