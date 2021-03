Preço do litro do etanol dispara e chega a R$ 3,55

O valor cobrado pelo litro do etanol em postos de combustíveis de Cuiabá-MT disparou neste início de ano, seguindo a tendência de alta dos derivados do petróleo.

Um relatório de acompanhamento de mercado da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostra que em janeiro o valor cobrado em média pelo litro do etanol em Cuiabá era de R$ 3,21.

Em fevereiro, o valor oscilou entre R$ 3,26 e R$ 3,40. Agora em março, o valor cobrado chega a R$ 3,55 nas bombas.

Os custos do transporte, feito em diesel, motivaram parte do aumento do etanol, além da previsão de uma safra menor este ano, que impactaria na demanda do produto no mercado.