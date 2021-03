Prefeita mantém medidas de restrição: “Vocês não vão me calar”

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato (PSB), fez um pronunciamento em suas redes sociais, após ser alvo de agressões verbais e ameaças de empresários do Município.

As críticas ocorrem em razão de parte da classe empresarial da cidade não concordar com as medidas restritivas impostas pela gestora como forma de conter o avanço da Covid-19.

Ela chegou, inclusive, a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de Cáceres, por conta do episódio. A prefeita precisou ser escoltada até o local, além de pedir proteção da Polícia Federal.

“Vocês não vão me calar. Isso é perseguição por eu ser mulher, isso é violência política de gênero. Estou aqui lutando pela vida de vocês, principalmente pelos que me perseguem, pois a única saída que temos para esse vírus é o isolamento social e a vacina”, disse a prefeita em um vídeo no Instagram (vídeo abaixo).

A gestora disse que está fazendo seu trabalho e não recuará das medidas restritivas.

A prefeita exigiu respeito por parte de todos aqueles que, segundo ela, falaram barbaridades de sua pessoa.

“Sou mulher e prefeita, democraticamente eleita. Estou aqui, lutando, expondo minha família e me arriscando, não apenas por quem votou em mim, mas por toda a população cacerense”, concluiu.

Ameaças

Desde que as medidas restritivas passaram a vigorar na cidade, áudios gravados por empresários começaram a circular nas redes sociais em tom ameaçador à gestora.

Em um deles, uma pessoa a classificava como “louca” e dizia que ela “precisava apanhar”.

“Essa prefeita está falando abobrinha. Não pode ter agressão contra a mulher, mas isso é falta de apanhar. Palhaçada, conversa fiada […] Esta prefeita está cheia de gracinha, não sabem nem o que está falando, deve estar louca”, dizia um dos áudios.

Confira o vídeo: