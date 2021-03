Prefeito alinha projetos com deputado para beneficiar rondonopolitanos

O prefeito José Carlos do Pátio esteve reunido com o deputado estadual Elizeu Nascimento, na tarde desta quinta-feira (4), no Paço Municipal, buscando apoio para projetos a serem executados em Rondonópolis, dentre eles a instalação do curso de Medicina no campus local da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e a construção de um centro de treinamento policial.

A construção do prédio da universidade está acontecendo por meio de uma parceria da Prefeitura e quatro empresas aderentes ao projeto. A gestão municipal está adquirindo equipamentos e todo material necessário para estruturar de forma adequada todos os laboratórios, além de ter doado o terreno, cercado a área, terraplanado o espaço e confeccionado o projeto arquitetônico.

A atuação do deputado pode acelerar o processo para implantar o bacharelado em Medicina na Unemat de Rondonópolis, atualmente apenas o campus de Cáceres possui essa graduação. No nível federal, as cidades de Cuiabá e Sinop possuem o curso pela Universidade Federal de Mato Grosso e Rondonópolis pela Universidade Federal de Rondonópolis.

“É importante fazer de Rondonópolis uma referência em educação, o que passa pela ampliação da UFR, consolidação da Unemat e instalação de novos cursos”, comentou José Carlos do Pátio.

O projeto do centro de treinamento integrado para as forças de segurança pública partiu do deputado e está em fase inicial de elaboração, avaliando a possibilidade de implantação em Rondonópolis. O município entrará com a doação do terreno em contrapartida a destinação da emenda parlamentar.

A ideia é ofertar treinamento completo do efetivo para Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo dos Bombeiros possibilitando aprimorar e atualizar os profissionais para melhor atuação nas funções diárias por meio de espaço adequado para aprofundamento em treinamentos de técnicas específicas a exemplo de manejo de arma de fogo com o stand de tiro, entre outros.

“Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar a segurança pública, o deputado Elizeu também, a gente está fazendo essa parceria para estarmos discutindo junto e melhorar ainda mais a nossa segurança pública, fortalecendo a categoria”, pontuou o prefeito.