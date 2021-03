Prefeito anuncia novas medidas e libera vendas on-line do comércio

Após a notificação judicial para seguir os protocolos editados pelo governo do Estado, o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, anunciou as novas medidas que serão aplicadas no município. As restrições serão validas até o dia 10 de abril e poderão ser prorrogadas, caso necessário.

No decreto ficam suspensos eventos públicos ou privados com lotação superior a 30% da capacidade, das 5h às 20h de segunda a sábado e das 5h às 12 aos domingos e feriados.

Estão proibidas também as aulas presenciais nas instituições de ensino privadas, a realização de jogos de futebol amador, ou qualquer outra atividade esportiva em campos de futebol, quadras de areia e quadra Society, além da proibição de circulação após as 21h até as 5h. Assim como o consumo de bebidas nos locais de venda.

Já as empresas que não constam no Decreto Federal, poderão funcionar desde que realizem constante higienização do ambiente, sem atendimento ao público, conforme imposição do Decreto Estadual, podendo atuar no modo drive-thru até às 20h45, permitido o serviço de delivery (condicionais) até às 23h59.

Estão permitidas também reuniões presenciais em templos religiosos como cultos, missas e outros, e eventos religiosos de qualquer natureza, limitadas a 30% da capacidade do local nos horários de segunda à sábado das 5h às 20h e domingos e feriados das 05h às 12h, sendo permitidas celebrações online a qualquer tempo.