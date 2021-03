Prefeito busca emendas para aplicar nos distritos industriais

O prefeito José Carlos do Pátio juntamente com o chefe de representação do município em Brasília, Paulo José, se reuniram com o deputado federal Neri Geller (PP-MT) em sua residência oficial na capital nacional, na manhã de terça-feira (2), para tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento de Rondonópolis.

A reunião teve como missão viabilizar emendas parlamentares junto ao deputado federal para destinar à obras de infraestrutura em Rondonópolis, especialmente nos distritos industriais, possibilitando cada vez mais uma cidade grande, humana e inclusiva.

Na oportunidade também foi tratado sobre a regularização fundiária rural. Geller que é o novo relator do PL (Projeto de Lei) 2.633 de 2020 que trata sobre regularização fundiária, garantiu empenho junto a gestão municipal para possibilitar os processos por meio da Prefeitura ao invés do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), facilitando assim o acesso aos títulos pelos proprietários.

“A reunião teve pautas positivas com atendimento para as duas pastas, a de Infraestrutura e a de Habitação e Urbanismo”, pontuou Paulo José.