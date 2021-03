Prefeito decreta luto e diz que Dom Juventino ‘estará em nossos corações’

A Prefeitura de Rondonópolis decretou luto oficial no município por três dias em razão do falecimento do bispo diocesano dom Juventino Kestering, ocorrido ontem (28). O líder religioso foi vítima de complicações decorrentes da Covid-19 e será sepultado nesta segunda-feira (29).

Em nota à imprensa, o prefeito José Carlos do Pátio e a primeira-dama, Neuma de Morais, lamentaram a perda do líder religioso. Eles destacaram o trabalho de evangelização e também as ações humanitárias promovidas durante o seu bispado.

“Dom Juventino prestou relevantes serviços à cidade de Rondonópolis conduzindo sua igreja e seu rebanho de fieis com muito amor e justiça, ao longo dos seus mais de 48 anos de sacerdócio e 23 de bispado a frente da Diocese de Rondonópolis/Guiratinga”, diz a nota.

Pátio e Neuma também destacaram a sensibilidade social de Dom Juventino, lembrando que ele sempre tratava as pessoas com carisma e doçura.

“Vai deixar saudades e vai estar para sempre nos corações dos amigos, familiares e fiéis”, afirmam.

Desde a notícia do falecimento de Dom Juventino, várias autoridades divulgaram notas e usaram as redes sociais para manifestar pesar e pedir o conforto divino aos amigos, parentes e fiéis da comunidade católica.