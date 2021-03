Prefeito que aplicar primeira dose sem a necessidade de reservar a segunda

Várzea Grande quer ampliar a imunização contra a COVID-19 por determinação do prefeito Kalil Baracat. Somente no sábado foram aplicadas 1.480 doses de vacina, seja através de drive thru ou em atendimento nos consultórios médicos da instituição de ensino.

“Nós seguimos as determinações do Plano Nacional de Imunização – PNI do Ministério da Saúde e como estão autorizando a utilização de todas as vacinas recebidas como primeira dose, sem a necessidade de guardar a segunda dose que será repassada antes do prazo final, acredito que iremos adotar essa nova estratégia e ampliar a nossa vacinação”, disse Kalil Baracat.

Ele sinalizou que Várzea Grande até o momento já vacinou mais de 12 mil pessoas, só que, para cada primeira dose aplicada, a segunda dose correspondente de cada vacina foi guardada e devidamente acondicionada, o que torna a vacinação mais lenta que em outros lugares, mas por outro lado mais segura.

O secretário de Saúde, Gonçalo Barros, frisou que a CoronaVac tem um prazo menos dilatado entre a primeira e a segunda dose, sendo de 14 a 28 dias, já a Oxford/AstraZeneca, o prazo mais elástico chega até 90 dias entre a primeira e a segunda doses.

Kalil Baracat sinalizou que irá levar ao Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) de Várzea Grande a proposta de aplicar todas as vacinas recebidas como primeira dose, resguardada pela decisão do Ministério da Saúde de que não faltará no prazo estipulado a segunda dose necessária, seja da CoronaVac ou da Oxford/AstraZeneca.

“Quem terá a palavra final serão os médicos e os profissionais técnicos da Saúde para decidirmos se iremos acompanhar a decisão do Ministério da Saúde e aplicar todas as doses recebidas aguardando a remessa da segunda ou se manteremos a nossa atuação inicial”, disse Kalil Baracat.

Na próxima terça-feira, 23, a Prefeitura de Várzea Grande espera concluir a vacinação dos idosos de 75 anos para cima, lembrando que em todas as etapas realizadas do Dia D de vacinação contra a COVID sempre foram atendidos os trabalhadores da saúde e os idosos de 75 acima.

O prefeito de Várzea Grande sinalizou ainda que vai analisar a proposta do Governo do Estado quanto a antecipação dos feriados, mas insistiu que preferia fazer uma parada mais ampla, do dia 27, sábado até dia 05 de abril, segunda-feira, com duração de 10 dias, mas com tudo fechado e só mantendo aqueles essenciais mesmos.

“A única forma da população nos ajudar a ajudar eles mesmos é não aglomerando, mantendo o distanciamento mesmo para aqueles que precisam trabalhar e usar meios de higienização rigorosos como uso de máscara, álcool em gel e água e sabão para que controlemos a COVID-19 e salvemos vidas humanas, pois todas importam”, disse o prefeito.