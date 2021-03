Prefeito transfere gabinete e pretende investir R$ 2 milhões na Saúde

Prefeito conversou com secretários e quer agilizar investimentos e ampliação de equipes (Fotos – Wherverton Barros)

Após receber várias denúncias e também reclamações do presidente da Câmara, Roni Magnani, e da presidente da Comissão Legislativa de Saúde, Marildes Ferreira, o prefeito José Carlos do Pátio decidiu transferir seu gabinete para a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é acompanhar de perto os procedimentos visando a implantação de novos leitos de UTI e agilizar a solução de problemas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que tem servido de suporte para tratamento de pacientes com Covid.

No fim da tarde de ontem (18) o prefeito se reuniu com os secretários de Finanças e também de Gestão de Pessoas. Discutiu o que pode ser feito para reforçar o aporte de recursos e melhorar o desempenho das equipes responsáveis pelos atendimentos à população.

O prefeito estuda a contratação de mais médicos plantonistas e a contratualização para a instalação de mais leitos de UTI e leitos intermediários (semi-intensivo). O investimento previsto é de dois milhões de reais e serão custeados com recursos próprios do município.

“Estamos trabalhando muito para não ter que chegar na situação de colapso e ter que fechar a cidade (decretar lockdown). Vamos tomar todas as medidas possíveis para fortalecer o atendimento ao cidadão e evitar que a cidade entre colapso e, com isso, tenhamos que fechar tudo “, destacou Pátio.

De acordo com o prefeito, no momento, não existe tema mais importante do que buscar providências para a Saúde de Rondonópolis. “Se tiver que parar alguma obra, nós vamos parar para garantir os investimentos necessários à ampliação dos serviços de atendimento da nossa população acometida pela Covid-19”, afirmou.

O prefeito não estabeleceu prazo para a permanência do gabinete na Secretaria de Saúde. Enquanto houver necessidade, todos os despachos serão efetuados de lá.