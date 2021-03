Prefeitura desiste de locar leitos da Santa Casa em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis vai recusar a proposta apresentada pela Santa Casa de Misericórdia para a locação de 10 leitos de UTI que seriam destinados exclusivamente aos pacientes do município. Conforme a assessoria do município, as condições apresentadas pelo hospital não atendem a urgência desejada.

Na proposta apresentada na semana passada, a Santa Casa estimou em cerca de R$ 2,3 milhões os custos para a implantação dos leitos. O hospital também solicitou que a Prefeitura antecipasse o pagamento e, se isso acontecesse, previu que os novos leitos poderiam entrar em funcionamento dentro de 20 dias.

A Prefeitura alega que precisa dos leitos com urgência, devido ao colapso já verificado no setor. Levantamento divulgado hoje mostra que 34 pessoas aguardam por leitos de UTI, sendo que 11 destes pacientes são de Rondonópolis.

Diante do insucesso na negociação a Prefeitura disse que vai intensificar as ações para agilizar a abertura destes leitos no hospital de retaguarda do próprio município. Em entrevista à imprensa o prefeito José Carlos do Pátio disse ontem (21) que estes novos leitos devem entrar em funcionamento nos próximos dias.

“Estou a quatro dias despachando na Secretaria de Saúde e passei o domingo inteiro trabalhando nisso. Já fiz a contratualização para alugar os equipamentos e assim que chegarem colocaremos estes leitos de UTI em funcionamento no Hospital de Retaguarda Dr. Antonio Muniz”, afirmou José Carlos do Pátio.