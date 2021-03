Pres. da Câmara defende discussão ampla sobre mudanças no IPTU

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Roni Magnani (SD), disse que não há nada certo sobre a possibilidade de apreciação do projeto que reajusta a alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para terrenos sem edificação. O projeto foi retirado da pauta na semana passada pelo líder do prefeito, vereador Reginaldo Santos, mas nos bastidores há a expectativa de que ele possa ser reapresentado na sessão ordinária de hoje (24).

Segundo o presidente da Câmara, Roni Magnani, caso o projeto volte com pedido de apreciação em regime de urgência será feito um trabalho para adiar a votação. “A decisão é do plenário, mas vou trabalhar para que tenhamos mais tempo e possamos discuti-lo com toda a sociedade”, adiantou.

O projeto original alterava a base de cálculo do imposto apenas para os imóveis sem construção, deixando de fora residências e estabelecimentos comerciais. Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, a medida visa cumprir uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e também corrigir injustiças.

“Muitas dessas áreas não edificadas estão cadastradas com valores que não chegam a 30% do valor real de mercado. Acho injusto aumentar para quem construiu, fez calçada, e mantém limpo. Mas nos outros casos precisamos aproximar a cobrança do que seria justo”, defende Magnani.

O vereador também destaca que a situação acaba sobrecarregando o cidadão comum e encarece o serviço público. “Há áreas extensas, com até mil hectares. Isso aumenta o custo de obras como redes de água e esgoto em bairros mais distantes”, explicou.

Mesmo reconhecendo a necessidade dos ajustes, Roni Magnani ressaltou que a Câmara defenderá uma discussão ampla com moradores, imobiliárias e outros setores da sociedade antes de uma decisão final sobre mudanças no IPTU.