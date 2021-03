Presidente da CDL de Rondonópolis é contra antecipação de feriados

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Thiago Sperança, criticou a proposta do governo do Estado de antecipar feriados como forma de reduzir o avanço da pandemia de Covid-19 em Mato Grosso. Em conversa com a reportagem do AgoraMT, ele taxou a medida de ‘lockdown’ e disse que a economia não pode pagar o preço do que considera falhas do Poder Público.

“Discordo porque um lockdown é feito para você ganhar tempo e se reestruturar. Passou mais de uma no e nossos governantes usaram todo o dinheiro enviado para o governo federal em outros fins. A economia não pode pagar o preço”, disse ele.

O dirigente defende que as pessoas estarão mais seguras no trabalho, onde as empresas fiscalizam e oferecem condições de segurança como o fornecimento de máscaras, álcool em gel e a garantia de distanciamento. Para ele, o foco do Poder Público deve ser nos cuidados do dia-a-dia, na triagem e no isolamento das pessoas com sintomas da doença.

“A CDL de Rondonópolis é totalmente contra porque não resolve nada fazer isso (antecipar os feriados. O que resolve é estruturar os leitos, triar as pessoas e medicar os doentes”, afirma.

PROJETO

A proposta apresentada pelo governador Mauro Mendes deve ser votada amanhã (22) pela Assembleia Legislativa em regime de urgência e tem o apoio da Federação do Comércio de Mato Grosso.

Pela proposta a antecipação dos feriados ocorrerá em duas etapas. A primeira começaria na próxima quarta-feira, de 24/03 a 28/03, e a segunda iniciando quinta-feira santa, de 01/04 a 04/04/2021.