Motorista fica preso às ferragens após colisão contra uma árvore

Um grave acidente registrado na tarde deste sábado (27) na BR-364, cerca de 25km de Pedra Petra-MT, deixou dois homens gravemente feridos, um deles, preso às ferragens. As vítimas estavam em uma caminhonete S-10 e seguiam sentido Alto Araguaia-MT, quando o motorista teria saído da pista e atingido uma árvore.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da caminhonete estava preso às ferragens e precisou ser retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonópolis. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Regional.

Quando o Samu chegou no local do acidente, o passageiro já tinha sido retirado do veículo por terceiros. O homem recebeu os primeiros atendimentos da equipe e depois foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A causa do acidente ainda será investigada, mas testemunhas disseram à reportagem do Agora MT, que o motorista teria saído da pista após cochilar enquanto dirigia.

A caminhonete estava carregada com alevinos no momento do acidente. Com o impacto, o veículo ‘abraçou’ a árvore e ficou completamente destruído.