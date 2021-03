PRF prende jovem transportando droga escondida em automóvel

Um jovem de 24 anos foi detido pela equipe da polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando drogas em um veículo Fiat Uno, nessa terça-feira (16), em Alto Garças (MT). Os entorpecentes foram localizados em um compartimento oculto dentro do tanque de combustível do automóvel. Ao todo foram encontradas nove bexigas que envolviam tijolos de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 9,5 kg.

Uma equipe da PRF que realizava fiscalização de trânsito em frente a unidade operacional e durante abordagem foi solicitado ao condutor os documentos de porte obrigatório, CRLV e CNH.

O indivíduo demonstrou estar bastante nervoso ficando com as mãos trêmulas, além de apresentar respostas contraditórias a respeito de sua viagem. Disse que o carro não era dele, que pertenceria ao avô, porém não estava no nome do idoso.

Após perceberem o nervosismo do rapaz, os policiais resolveram realizar uma busca veicular mais aprofundada momento em que a droga foi encontrada.

O condutor não quis responder aos demais questionamentos feitos pelos policiais a respeito da origem e destino da droga.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Alto Garças para a realização dos demais procedimentos legais.