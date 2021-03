Primavera do Leste tem aumento de óbitos por Covid e aperta fiscalização

A Prefeitura de Primavera do Leste intensificou a fiscalização e acelerou os procedimentos visando a abertura de novos leitos de UTI ainda neste mês. O município também anunciou que vai ampliar a contratação de novos profissionais para reforçar a rede de saúde. A cidade enfrenta um aumento no número de casos, com 14 óbitos registrados nos últimos quatro dias.

Os novos servidores serão contratados através de um processo seletivo que já foi realizado. O prefeito Leonardo Bortolin informou que também está negociando a entrada do município no consórcio organizado pela Frente Nacional de Prefeitos para a aquisição de vacinas.

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Primavera do Leste, a cidade registrou até ontem (21) 8.527 casos confirmados e 178 mortes por Covid-19. Chama a atenção na lista de óbitos o aumento de vítimas com até 30 anos de idade, o que pode ser consequência das contaminações pelas novas variantes do coronavírus.

Atualmente 514 pessoas contaminadas estão em isolamento domiciliar. Mas a situação se reflete também na ocupação dos leitos hospitalares. 81 pessoas estão internadas, sendo 64 em enfermaria e 17 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

VACINAÇÃO

O município vai retomar amanhã a vacinação dos moradores com idades entre 76 e 77 anos em sistema de drive thru. O prefeito confirmou que estará presente na solenidade de retomada da campanha, no ginásio Pianão.

O cronograma da Prefeitura prevê para quarta-feira (24) o início da vacinação das pessoas com 75 anos e na quinta-feira (25) as equipes estarão imunizando os profissionais de Saúde.

A cidade adotou as medidas restritivas baixadas pelo Governo do Estado e a orientação é para que todos os moradores sigam as orientações visando prevenir a contaminação.