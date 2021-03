O príncipe Philip deixou o hospital depois de um mês nesta terça-feira (16). O duque de Edinburgo e marido da rainha Elizabeth II foi internado depois de passar mal, em fevereiro.

Sob forte expectativa da imprensa, no iníciode março Philip foi transferido do pequeno e elegante King Edward VII, no bairro londrino de Marylebone, para o grande hospital público St Bartholomew que, segundo o site oficial, possui o maior departamento especializado em doenças cardiovasculares da Europa.

Neste hospital ele foi submetido “com sucesso” a uma cirurgia para “tratar uma enfermidade cardíaca preexistente”, antes de retornar de ambulância poucos dias depois ao hospital do qual recebeu alta nesta terça-feira. Em comunicados, o Palácio de Buckingham, responsável por dar as notícias oficiais do estado de saúde da família real, afirmou que a internação não tinha ligação ao coronavírus. Philip e a rainha já foram vacinados.