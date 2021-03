Provas do concurso da PRF são adiadas para maio

Assim como na Polícia Federal, o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi adiado em razão do agravamento da pandemia do coronavírus. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (12/3). As provas estavam previstas para dia 28 e, agora, a data provável é 9 de maio. A remuneração é de R$ 9.899,88 para 40 horas semanais.

Assim como ocorreu na Polícia Federal, o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 1,5 mil vagas foi adiado, em razão do agravamento da pandemia do coronavírus. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (12/3). As provas estavam previstas para o próximo dia 28 e, agora, a data provável é 9 de maio. A remuneração é de R$ 9.899,88 para 40 horas semanais.

O processo seletivo da carreira única da PRF conta com as seguintes etapas: provas objetiva e discursiva; exame de capacidade física; avaliação de saúde; avaliação psicológica; avaliação de títulos; e investigação social.

Além da remuneração inicial de R$ 9.899,88, o servidor também conta com outros benefícios, como: adicional por tempo de serviço; afastamento para casamento; auxílio-transporte; auxílio-alimentação; assistência à saúde; gratificação por desgaste físico e mental; gratificação por atividade de risco; gratificação por operações especiais; auxílio-natalidade e pré-escolar; e licença-prêmio por assiduidade.