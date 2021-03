PSDB projeta nomes para concorrer ao Governo e Senado

Amargando resultados ruins em eleições passadas, o PSDB já tenta trabalhar alguns nomes para a disputa eleitoral do próximo ano e tem a intenção concorrer ao Governo do Estado e ao Senado.

Ao menos, é o que aponta o presidente do partido em Mato Grosso, deputado estadual Carlos Avallone.

Segundo ele, entre os cotados estão o ex-prefeito de Cáceres, Francis Maris – que tentaria o Senado – e o atual prefeito de Sorriso, Ari Lafin – para o Palácio Paiaguás.

Esta última candidatura, no entanto, dependeria do posicionamento do governador Mauro Mendes (DEM), no sentido de não sair à reeleição, uma vez o PSDB hoje é base do Governo na Assembleia.

Avallone ressaltou, inclusive, que o partido tem que estar preparado para este cenário, sob pena de cometer o mesmo erro de 2016.

Naquela ocasião, os tucanos – de última hora – lançaram Wilson Santos para concorrer na Capital, em razão da decisão do então prefeito Mauro Mendes, que recuou da disputa à reeleição.

“A gente tem que lembrar que o Mauro é um político diferente do que a gente vê naturalmente. Na Prefeitura de Cuiabá, ele estava pronto, estávamos indicando o vice dele, e ele deixou a gente com a ‘broxa na mão’ e não foi candidato”, recordou o dirigente.

“Então assim, sendo Mauro candidato a reeleição, a gente sempre tem que ter um segundo plano. O erro não foi do Mauro, foi nosso de, naquele momento, não ter tido trabalhado um candidato. Aliás, o Wilson Santos falava isso o tempo inteiro. Nós é que não escutamos”, emendou.

Além de Ari Lafin e Francis Maris, o presidente do partido ainda citou nomes como o do ex-governador Rogerio Salles e da ex-prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira.