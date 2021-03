Quadrilha é detida e materiais apreendidos durante abordagem na BR-364

Quatro indivíduos foram detidos pela Polícia Militar (PM) no início da madrugada desta quinta-feira (25) na BR-364 km-283 por dirigir veículo automotor sem CNH gerando perigo de dano, em Jaciara (MT). Com os indivíduos a Polícia apreendeu facas, facão, lanternas, lata de spray de tinta branca, luvas, ferramentas, uma tesoura tamanho grande que é utilizado para quebrar cadeado ou corrente, chave inglesa entre outros materiais.

Os suspeitos informaram que saíram da cidade de Cuiabá e seguiam para Rondonópolis e não souberam explicar o motivo da viagem tentando enganar a equipe policial.

A PM recebeu uma denúncia anônima informando que os indivíduos estavam a uns 30 km a frente da cidade de Jaciara onde no decorrer de algumas semanas no mesmo percurso aconteceram roubos de carga com grave ameaça de arma de fogo e arma branca aos motoristas.

Diante da denúncia e no intuito de localizar os suspeitos, a guarnição deslocou até o local e durante a abordagem encontrou os indivíduos e os materiais.

A Polícia investiga se os rapazes tiveram participação em uma tentativa do roubo de caminhão que aconteceu na terça-feira (23) onde a vítima foi ferida por uma arma branca ao reagir ao crime.

Diante dos materiais encontrados com os suspeitos sendo arma branca (faca) e por os suspeitos coincidirem com as mesmas características físicas repassada pela vítima, conforme o Boletim de Ocorrência descrito, ambos foram encaminhados para a Delegacia.

As informações constam em registro no BO n° 2021.76177.