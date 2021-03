Quase 20% dos carros roubados este ano são de motoristas por aplicativo

Quase 20% dos carros que foram roubados este ano em Cuiabá-MT eram de motoristas por aplicativo. O número esta em um levantamento das ocorrências policiais de janeiro e fevereiro feito pela Polícia Judiciária Civil.

Neste período, 78 carros foram roubados na capital de Mato Grosso, destes, 11 eram de motoristas. Um deles era o carro do Maurício Campos.

“Era a primeira corrida do dia. Quando chegou ao destino um dos suspeitos me deu uma gravata, me sufocou”, contou Maurício. Ele gravava a conversa com os clientes, que na verdade eram criminosos, pelo celular.

O áudio (abaixo) mostra o desespero do profissional ao ser sufocado com uma gravata por um dos suspeitos.

Os suspeitos levaram o carro, que acabou sendo recuperado pela Polícia Civil. “O número ainda é expressivo, mas caiu se comparado com o mesmo período do ano passado. Isso é resultado das investigações e das prisões que ocorreram nos últimos meses”, explicou o delegado Gustavo García.