Rainha Elizabeth retorna às funções públicas após lockdown

A rainha britânica Elizabeth 2ª realizou seu primeiro compromisso presencial este ano nesta quarta-feira (31), dois dias após o rígido lockdown no Reino Unido ser afrouxado.

A monarca de 94 anos, que continuou a exercer suas funções reais por vídeo chamada desde que o lockdown foi imposto, no início do ano, visitou o memorial das Forças Aéreas em Runnymede para marcar o centenário da Força Aérea Real Australiana.

Runnymede fica perto do Castelo de Windsor, oeste de Londres, onde a rainha está hospedada com seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos, que recentemente passou quatro semanas internado no hospital para tratar de uma infecção e passar por um procedimento cardíaco.

“Já faz muito tempo desde quando estive aqui”, disse Elizabeth, que também é rainha da Austrália, ao chegar.

O último compromisso de Elizabeth em público aconteceu em dezembro, em Windsor, quando ela agradeceu voluntários locais e trabalhadores essenciais. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a rainha raramente deixou a residência real.