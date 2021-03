Raissa Barbosa e ex trocam várias de acusações de violência e abandono

Raissa Barbosa e o ex-namorado, o empresário Felício Santiago, trocaram algumas acusações, na noite deste sábado (13), por meio das redes sociais. A modelo compartilhou uma série de vídeos no Instagram em que relata ter sido vítima de violência doméstica durante anos. De acordo com a influenciadora digital, ela teria sido obrigada a deixar o filho Felipe, de 11 anos, com pai, após cansar de “apanhar” e de supostas ameaças.

“Não tem como ficar calada diante dessa situação. Por que meu filho não mora comigo? Na época em que eu morava com o pai dele, ele me batia muito, me espancava e depois pedia desculpas. Era abusivo. Da pior espécie. Me traia, abusava, mentia. Sempre chamava a polícia, mas nada acontecia”, afirmou a influenciadora digital, aos prantos.

“Aí nasceu o Felipe. O pai dele me bateu quando eu estava ainda nos 13 dias de resguardo. A mãe dele pediu para ficar com o Felipe dois dias e falou para buscá-lo depois. Quando estivesse mais calma. Quando eu voltei, fui com a minha vó, mãe e tio. Ele estava com uma facão, me ameaçou e não me deixou levar meu filho. E, todas as outras vezes que eu ia lá pegar meu filho, ele me ameaçava e me batia. Continuei fazendo boletim de ocorrência, mas nada adiantou”, completou.

Empresário acusa modelo de abandono

Minutos depois, Felício Santiago usou as redes sociais para negar as acusações. De acordo com o empresário, as afirmações são “mentirosas” e que não tem nada contra a famosa. “Eu não gosto de expor a minha vida em redes sociais, mas chegou a um ponto extremo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, hoje, porque a mãe do meu filho fez umas acusações que são mentiras. Ela quer me atingir, me derrubar. Eu não tenho nada contra ela. Pelo contrário. Eu sempre torci por ela. Fiz camisa, fiz fã-clube.”

O ex-namorado de Raissa disse, ainda, que ela teria abandonado o filho quando ele ainda tinha apenas 13 dias de vida. “Agora em dezembro, inclusive, eu fui para São Paulo, levei o meu filho, em plena a pandemia, para reencontrar a mãe depois de três anos. Só três anos que ela ficou longe dele. Ela me deu uma revista autografada. A Raissa só se importa com ela e com a carreira dela. Eu não sou famosos. Eu sou uma pessoa simples e normal. Eu cuido dele desde 13 dias de vida, porque ela abandonou ele”.