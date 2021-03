Prefeitura analisa prorrogação de IPTU e refinanciamento para contribuintes

O líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (Solidariedade), disse hoje (24) que a prefeitura vai analisar a proposta de implantação de programas de refinanciamento de dívidas (Refis) e a prorrogação dos prazos para pagamentos do IPTU e alvarás referentes ao exercício de 2021.

“Propus que a gente priorize a discussão sobre a situação dos contribuintes que têm dívidas de IPTU, alvarás, ISS e também daqueles que adquiriram áreas no Distrito Industrial e estão com parcelas em atraso. A ideia é retirar juros e multas e facilitar o pagamento”, afirmou.

Segundo o vereador as medidas são necessárias por causa do agravamento da crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19. “Muita gente está inadimplente e precisamos criar condições para que todos possam regularizar a situação”.

Reginaldo disse que o assunto foi tema de uma reunião realizada ontem (23) entre vereadores e o prefeito José Carlos do Pátio. A ideia é reduzir a burocracia para o acesso aos novos Refis, facilitando a adesão também de quem já havia renegociado os débitos anteriormente.

Durante a reunião também foi solicitada a prorrogação do prazo para o pagamento com desconto do IPTU, que vence no dia 14 de abril.

“O prefeito se comprometeu a sentar com a equipe técnica para avaliar isso e devemos ter uma resposta nos próximos dias”, declarou Reginaldo Santos.