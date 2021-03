Rondonópolis aguarda notificação do TJMT e mantém decreto municipal

A prefeitura de Rondonópolis divulgou nota na manhã de hoje (30) informando que ainda aguarda a notificação oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para determinar a quarenta obrigatória recomendada aos municípios na lista de risco ‘muito alto’ para a Covid-19. Enquanto isso continuam valendo as medidas previstas no Decreto Municipal 9.984 de 28 de março de 2021, publicado ontem.

A decisão do TJMT mantém integralmente as restrições previstas no decreto estadual nº 874/2021, que traz uma série de medidas e separa as restrições de acordo com a situação da pandemia em cada município. A classificação leva em conta principalmente o número de casos ativos e a disponibilidade de leitos de UTIs e enfermarias para tratamento de pessoas contaminadas pela Covid-19.

No caso dos municípios incluídos na lista de risco ‘muito alto’, como Rondonópolis, a principal medida é a quarentena obrigatória por um período de 10 dias.

Na nota divulgada hoje, a prefeitura de Rondonópolis informa que assim que houver a notificação oficial por parte do TJMT, será editado e publicado um novo decreto – obedecendo as determinações judiciais.