Rondonópolis registra crescimento de 54% em abertura de empresas

Rondonópolis registrou um crescimento de 54% referente a abertura de empresas de pequenos e médio porte nos meses de janeiro e fevereiro quando comparado ao mesmo período de 2020, de acordo com dados do relatório estatístico do Centro de Atendimento Empresarial (CAE) do Departamento de Fomento das Micro, Pequenas e Médias Empresas da Prefeitura de Rondonópolis.

Em janeiro e fevereiro deste ano foram abertas 41 empresas no seguimento do comércio, 180 no seguimento de prestação de serviços, cinco no seguimentos de indústria/comércio/serviços e 73 no seguimento de comércio/serviços, totalizando 299 novas empresas, um aumento de 54% em relação ao mesmo período do ano passado, onde foram registradas 194 aberturas.

Quando o enfoque é o microempreendedor individual (MEI), foram realizados 2.811 atendimentos, sendo 920 formalizações, ou seja, essas pessoas saíram da informalidade ao registrarem suas atividades profissionais, possibilitando o acesso a inúmeros benefícios como aposentadoria, financiamentos, entre outros.

Ainda sobre MEI foram registradas 920 formalizações, 63 alterações cadastrais, 47 baixas em cadastros, 480 Declaração Anual do Simples Nacional (DASN – SIMEI), 911 emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e 390 emissão de nota fiscal.

“São números positivos, a pandemia ainda não acabou e o número de abertura de empresas continua crescendo, demonstra que mesmo com a existência da pandemia a economia de Rondonópolis permanece muito forte”, analisou o gerente do Departamento de Fomento à Microempresas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Jarmes Freitas.