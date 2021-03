Rondonópolis também irá integrar consórcio para compra de vacinas

A população de Rondonópolis pode ter uma nova via para que a imunização contra a covid-19 aconteça com mais agilidade na cidade. É que a Prefeitura manifestou interesse em participar do consórcio nacional de municípios para compra de vacinas contra a covid-19. A inciativa pela criação do consórcio foi lançada esta semana e já conta com a assinatura de 1.292 prefeituras, conforme lista divulgada da Federação Nacional de Prefeitos (FNP).

Em Mato Grosso, Rondonópolis não está sozinha nesse grupo e vai se juntar a outros oito municípios no consórcio, são eles: Cuiabá, Cáceres, Primavera do Leste, Diamantino, Nova Xavantina, Brasnorte, Alto Araguaia e Nova Lacerda. O prazo para manifestar interesse pela participação termina hoje (05).

A decisão foi tomada somente agora porque o prefeito estava aguardando um estudo da Procuradoria Geral do município. A previsão é que a associação seja efetivamente instalada até o dia 22 de março.

Para o secretário de Saúde do município, Rodrigo Ferreira, a criação do consórcio traz uma esperança a mais para a gestão em acelerar o processo de imunização da população, uma expectativa de um retorno gradativo à normalidade. O gestor ressalta que, por meio do consórcio, os municípios poderão comprar as vacinar diretamente dos fornecedores, eliminando intermediários.

A intenção da FNP é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda. Estão sendo avaliadas formas de financiar a aquisição dos imunizantes. Há três possibilidades principais: recursos do governo federal; financiamento por organismos internacionais e doações de investidores privados brasileiros.