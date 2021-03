Rondonópolis ultrapassa marca de 20 mil casos de Covid-19

Rondonópolis ultrapassou nessa segunda-feira (01) a marca de 20 mil casos notificados da Covid-19, desde o início da pandemia. Com 81 novos casos nas últimas 24 horas, a cidade atingiu 20.039 registros com 405 casos ativos, 19.140 pacientes considerados recuperados do vírus e 494 óbitos.

O último Boletim Epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde apontou 1 óbito no último período avaliado de 24 horas.

Com os leitos de UTIs públicos e privados lotados, os leitos semi-intensivos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) teve aumento na ocupação, com 40% das vagas com pacientes. Dos 10 leitos, 4 estavam ocupados. A unidade mantinha 6 leitos disponíveis.