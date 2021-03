Roni Magnani acusa empresária de fazer ‘jogo político’

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Roni Magnani, e a empresária Tânia Balbinoti protagonizaram um debate público na manhã desta quinta-feira (25). O vereador saiu em defesa do Legislativo após críticas feitas pela empresária à atuação da Câmara e da Prefeitura em relação à Santa Casa de Misericórdia. A discussão aconteceu durante a sessão extraordinária realizada hoje para aprovar recursos ao enfrentamento da Covid-19.

Tânia Balbinoti é uma das líderes do movimento ‘SOS Santa Casa’, criado para reivindicar investimentos no hospital, e participou das negociações visando a locação de 10 novos leitos de UTI pela Prefeitura. Não houve entendimento e a Prefeitura optou por trabalhar a abertura destes leitos na rede pública municipal.

Roni disse que na semana passada marcou uma reunião para discutir o assunto com a empresária e outros vereadores, mas não conseguiu dialogar.

“Ela não compareceu e agora fica fazendo showzinho, jogando a população contra a Câmara”, disse o vereador ao saber que a empresária estava usando redes sociais e o próprio chat da Câmara Municipal para reiterar as críticas.

“Todas as vezes que fomos chamados para ajudar a Santa Casa nós atendemos e continuamos abertos a esta parceria. Se quiser debater, vamos debater. Mas não vamos aceitar isso” afirmou.

O vereador ainda acusou a empresária de fazer jogo político e disse que não se dobraria à pressões econômicas, numa alusão ao fato da família de Tânia Balbinoti ser proprietária de um dos maiores grupos do agronegócio. “Tem gente séria aqui e não aceitaremos imposições. Aqui quem manda é o voto do povo. Não vou me curvar por conta de condição financeira”.

“Respeito todo mundo igualmente, não importa se é empresário milionário ou dono do espetinho que eu frequento lá perto da minha casa. Ser quer ser candidato filie num partido político e dispute a eleição”, sugeriu o vereador.

OFENDIDA

Procurada, Tânia Balbinoti deu uma versão diferente ao episódio da reunião. Disse que foi procurada por Roni, mas afirmou que não poderia participar às 11 horas da manhã e sugeriu que transferissem o encontro para as 14 horas.

“Quando estava saindo fui informada que o vereador Reginaldo e a vereadora Marildes estavam na Santa Casa. O vereador Roni sugeriu que todos fossemos para a Câmara”, explicou. “Quando cheguei na Santa Casa para pegar a Bianca e o Sinésio (gestores do hospital) estava uma correria e eles não podiam sair. Liguei e pedi então que os vereadores fossem até o hospital”.

Tânia disse que os parlamentares, juntamente com o também vereador Denilson Sodré, foram recebidos na Santa Casa após as 16 horas. “A gente se desculpou e eu achei que por estarmos neste momento de pandemia ele entenderia. Mas aí ele coloca isso como se fosse uma ofensa”, reclamou

A empresária não comentou as acusações de pressão econômica e ‘jogo político’, mas reclamou das declarações feitas pelo presidente durante a sessão. “É muito triste. Dessa vez fiquei magoada, ofendida mesmo”.