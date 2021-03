Rua Fernando Corrêa vai ser sanitizada nesta quarta-feira

A equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses do município (UVZ) vai realizar, a partir das 19h desta quarta-feira (03), a desinfecção da rua Fernando Corrêa da Costa, em Rondonópolis-MT. O trabalho de limpeza e desinfecção de vias e locais públicos visa eliminar o novo coronavírus que possa estar nesses ambientes e desta forma diminuir o contágio da covid-19 na cidade.

A sanitização vai começar no ponto onde a rua Fernando Corrêa encontra com a avenida Presidente Médici e segue no sentido centro-bairro até chegar no cruzamento com a avenida Lions Internacional.

Por conta disso, a coordenação da UVZ pede a atenção de motoristas e motociclistas e que evitem passar pela via nesse horário para colaborar com o trabalho da equipe de desinfecção do município. Agentes de fiscalização de trânsito e militares do Corpo de Bombeiros também vão atuar em conjunto com a Saúde para controlar o trânsito, enquanto passa o caminhão-pipa fazendo a limpeza.

Para acabar com o coronavírus que possa estar presente nas vias é utilizada uma solução de hipoclorito de sódio em uma porcentagem capaz de eliminar o vírus sem prejudicar a saúde humana, ou seja, os moradores da região podem ficar despreocupados pois a substância não é tóxica.

Após a conclusão dos trabalhos na Fernando Corrêa, a UVZ continua a desinfecção da cidade no dia seguinte passando pelas avenidas Amazonas e Dom Wunibaldo.