Russi cita mortes e diz não ser momento de flexibilizar “mini lockdown”

O presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), se opõe a uma possível flexibilização das medidas de restrição impostas em todo o Estado pelo governador Mauro Mendes (DEM).

Ao longo da semana, alguns parlamentares sugeriram o relaxamento do “mini lockdown”, especialmente no que diz respeito ao funcionamento dos supermercados.

Desde o início do mês, vigora no Estado, por exemplo, o toque de recolher a partir das 21 horas e o fechamento das atividades comerciais, a partir das 19 horas (nos dias de semana).

“Nesse momento a gente não vê espaço para isso [flexibilização]. Só está aumentando as mortes, cada dia morrendo mais gente. Infelizmente, estamos no pior momento da pandemia”, disse Russi.

“Precisamos de todo mundo consciente. As autoridades fazendo a sua parte, principalmente com investimentos na saúde, mas também a população de uma maneira geral. Porque o vírus está levando vidas em todas as famílias”, emendou o presidente.

Inicialmente, as medidas fixadas por Mendes tinham validade de 15 dias, mas acabaram sendo prorrogadas em razão do aumento de casos e óbitos pelo vírus.

Nesta semana, por exemplo, Mato Grosso chegou a registrar um recorde de mortes em um intervalo de 24 horas, 86 no total. Também foi registrados pico de casos, passando de 3,4 mil em 24 horas.

O governador Mauro Mendes não descarta, inclusive, a possibilidade de endurecer as medidas, caso não haja uma melhora no cenário.

A alta ocupação das unidades hospitalares também é motivo de preocupação aos gestores.