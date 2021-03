Santa Casa espera resposta oficial da prefeitura sobre novos leitos de UTI

A Santa Casa de Rondonópolis ainda aguarda o posicionamento da Prefeitura do município sobre o pedido de locação de dez leitos de UTI. Em comunicado encaminhado hoje (26) à imprensa a diretoria do hospital disse que até o momento não recebeu uma resposta formal sobre a proposta enviada no dia 19 de março, quando a Santa Casa informou que teria condições estruturais e equipes, restando apenas resolver a questão financeira para atender o pedido.

No documento, a diretoria explicou que, com a escassez de insumos e medicamentos no mercado, só seria possível abrir novos leitos com 30 dias da data da formalização dos pedidos junto aos fornecedores. Também solicitou que a administração adiantasse os valores para aquisição dos equipamentos, sendo respiradores, monitores, bombas de infusão, dentre outros, que representam um investimento de pouco mais que R$ 2,3 milhões, valor garantido pelos fornecedores até o dia 22 de março, bem como, fornece-los por comodato, onde, desta forma, seria necessário o repasse de apenas R$ 200 mil para as adequações físicas e instalações de mobiliários.

Por conta dos atrasos constantes da prefeitura, referentes aos repasses de pagamentos por serviços prestados pela Santa Casa Rondonópolis, a diretoria do hospital solicitou do secretário de saúde o pagamento antecipado de três meses das diárias contratadas, tendo como base a tabela aplicada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Após a formalização da proposta, a diretoria do hospital Santa Casa Rondonópolis passou a aguardar a resposta do gestor da saúde, pois, até a presente data, mais de 30 pessoas aguardam na fila a espera de atendimento em uma UTI Covid-19.

“Não podemos mais esperar. Há muitos na fila à espera de um leito de UTI. Os números nos mostram que 10 leitos são insuficientes e esta situação não se resolverá nos próximos meses. Hoje, a demanda da região é grande e Rondonópolis representa boa parte dela. Tornando-se realidade os 10 leitos da prefeitura e os 20 prometidos para o Hospital Regional, ainda não serão suficientes para atender a demanda. Muitos morrerão por falta de UTI como ocorreu em julho, agosto e setembro de 2020”, disse o vice-presidente da Santa Casa Rondonópolis, Sinésio Alvarenga.

“É importante entender que, uma vez indicada a UTI, a cada hora que passa menor é a chance de sobrevida e maior o tempo de permanência na mesma. A Santa Casa apenas recebe os pacientes encaminhados pela Central de Regulação, não tendo nenhum poder para definir qual paciente será internado em suas UTI’s ou enfermarias” ressaltou.

Sinésio Alvarenga disse ainda que em março de 2020 a Santa Casa previu a necessidade de mais leitos ainda naquele ano, o que de fato aconteceu. “Se tivessem sido instalados, mais vidas poderiam ter sido salvas. Fizemos a nossa parte, estamos à disposição para colaborar, não temos recursos para arcar com os investimentos necessários, precisamos de pagamento antecipado para poder comprar os medicamentos necessários ao menor custo possível e viabilizar um atendimento com a qualidade que temos oferecido desde o início.

Sinésio também afirmou que o hospital continua disposto a atender o pedido de locação dos leitos caso o município ainda tenha a demanda.

“Só nos resta torcer para que os leitos previstos pela administração pública sejam suficientes. Mas continuaremos à disposição, caso a população necessite dos nossos serviços”, concluiu Sinésio Alvarenga.