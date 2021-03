Santa Casa Rondonópolis prepara relatório sobre princípio de incêndio

Um dia após o princípio de incêndio que mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros, a movimentação é considerada normal na Santa Casa Rondonópolis. O hospital está elaborando um levantamento completo da situação, mas já informou que não houve danos relevantes.

A primeira análise feita pelo Corpo de Bombeiros aponta que o fogo começou em um aparelho de ar-condicionado no quarto de repouso médico – único ponto atingido. Vários pacientes chegaram a ser removidos do interior do hospital, mas retornaram ontem mesmo aos leitos.

“A nossa equipe de brigada anti-incêndio funcionou perfeitamente e realizou o plano de evacuação emergencial de forma precisa. Como não havia leitos próximos ao local, o controle foi rápido e seguro. Ontem mesmo restabelecemos a normalidade”, informou a assessoria de comunicação da Santa Casa.

O relatório elaborado pela equipe de segurança do hospital deve confirmar a causa do incêndio, detalhar a extensão dos danos e também apontar se há outros equipamentos que podem oferecer risco de sinistro.

Vídeo mostra a situação local, veja: