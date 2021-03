São José do Povo tem menor incidência de Covid-19

Diferente da maioria dos municípios brasileiros, a pequena São José do Povo enfrenta a pandemia de Covid-19 com relativa calma. Favorecida pela baixa densidade demográfica e também pela posição geográfica, a cidade teve até agora 126 casos confirmados e apenas cinco óbitos por Covid. Com estes números é o município que, proporcionalmente, tem a menor incidência de mortos na região sudeste de Mato Grosso.

Utilizando o banco de dados do Ministério da Saúde nós fizemos um comparativo (veja quadro nesta página) e constatamos que em São José do Povo a média de mortos por grupo de 100 mil moradores chega a 123 – enquanto no país ela é de 136 e em Mato Grosso alcança 185.

Os números são ainda mais expressivos quando a comparação é feita com cidades maiores. A média em São José do Povo é, por exemplo, quase a metade da verificada em Rondonópolis -município da qual foi distrito até o ano 1976, quando teve sua emancipação política e administrativa.

Boa parte da população do município vive em assentamentos rurais e a cidade não é cortada por nenhuma grande rodovia, fatores que ajudam a reduzir a circulação de pessoas e do coronavírus. Mas a cidade também adotou medidas preventivas que ajudam a explicar o bom resultado.

“Reforçamos a rede de saúde e desde o início procuramos orientar a população sobre o risco da Covid e os cuidados para preveni-la. Também estamos dando atenção máxima à vacinação dos grupos de risco”, explicou o secretário de Administração da Prefeitura de São José do Povo, José Lucas Cadidé Lelis.

O município que segundo o IBGE tem uma população de cerca de 4.450 pessoas está concluindo a segunda dose de imunização dos profissionais de Saúde, e nesta semana iniciou a vacinação dos moradores com mais de 75 anos. No total foram aplicadas 239 vacinas, alcançando mais de 5% da população.