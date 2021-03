Vereadores ouvirão presidente do Consórcio Regional amanhã

A Câmara Municipal de Rondonópolis vai ouvir amanhã (23) o presidente do Consórcio Regional de Saúde Sul (CORESSMT), Nelson Antonio Paim, que também é prefeito de Poxoréu. Ele vai participar da ‘Ordem do Dia’ – reunião em que os vereadores discutem temas considerados prioritários e definem a pauta da sessão ordinária realizada todas as quartas-feiras. Durante a reunião eles devem discutir a permanência de Rondonópolis no Consórcio.

Nelson Paim deve apresentar um balanço sobre as ações e esclarecer dúvidas dos vereadores sobre as receitas e despesas do Consórcio. A presença dele foi solicitada após declarações feitas pelo prefeito José Carlos do Pátio indicando que o município pode deixar a organização. Rondonópolis é a cidade que mais contribui financeiramente para o Consórcio.

“O prefeito disse estar insatisfeito por considerar que Rondonópolis carrega o CORESSMT nas cosas. Mas, pelo que pude ver analisando as planilhas, é quase o contrário. O fato é que o Consórcio tem ajudado muito Rondonópolis e isso deve claro nesta reunião”, afirmou o vereador Subtenente Guinâncio, um dos autores do requerimento.

O presidente da Câmara, Roni Magnani, também espera que Paim apresente dados detalhados para dirimir as dúvidas e facilitar o diálogo. “O nosso papel é fazer a mediação. Queremos reunir todas as informações, ouvir as partes e dar nossa contribuição para garantir um desfecho que atenda os interesses da população”, adiantou.

O CORESSMT é formado por 19 municípios. Além de Rondonópolis, participam os municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Araguainha, Alto Taquari, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.