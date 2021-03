Sem UTI’s em Rondonópolis, pacientes são transferidos para outras cidades

Moradores de Rondonópolis que precisam de leitos de UTI para tratamento intensivo contra a Covid-19 estão sendo transferidos para, pelo menos, três cidades do estado de Mato Grosso.

Isso porque os leitos no hospital regional e na Santa Casa de Rondonópolis estão ocupados. De acordo com a secretaria estadual de Saúde, pacientes da cidade foram encaminhados para três cidades do interior do estado.

Dois estão em leitos de tratamento intensivo no hospital Coração de Jesus, em Campo Verde, um no Hospital São Lucas, em Primavera do Leste-MT, e outro paciente foi transferido para o hospital regional de Nova Mutum.

O Agora MT mostrou que hoje 45 pessoas estão na fila de espera por UTI’s em Rondonópolis.