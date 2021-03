Semana de Recordes |Brasil tem mais 2.815 mortes por covid-19

Mais 2.815 pessoas tiveram a morte confirmada por covid-19 nesta sexta-feira (19), em uma semana repleta de recordes diários negativos da pandemia no Brasil. Os dados, divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram que esse é o 2° pior dia da pandemia no Brasil, a 27 óbitos de bater o que, até agora, foi o pior dia, registrado nesta terça-feira (16), com 2.842 casos.

No período de sete dias, desta sexta até a última (12), foram contabilizadas 17.410 mortes por covid-19. Ao todo, o Brasil tem 290.314 vidas perdidas para a doença em pouco mais de um ano de pandemia. O total de casos chegou a 11.871.390.

O país tem batido sucessivos recordes de óbitos por covid-19 nas últimas duas semanas, enquanto governadores decretam quarentenas rígidas, toques de recolher ou lockdowns. A lotação dos hospitais já levou associações médicas a recorrer ao governo federal por falta de insumos para intubação.

No último mês, o número de mortes diárias duplicou, segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que também considera que o país vive o maior colapso hospitalar de sua história.