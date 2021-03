Senadores de MT lamentam morte e divulgam vídeo em que Olímpio pedia para ser vacinado

Wellington Fagundes, Jayme Campos e Carlos Fávaro reiteraram cobrança por vacinas (Foto-Ag. Senado)

Os três senadores por Mato Grosso utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do colega Major Olímpio (PSL-SP), vítima da Covid-19. Nas mensagens eles destacaram a conduta combativa do senador paulista e desejaram que os parentes e familiares recebam o conforto divino. Os parlamentares também ressaltaram a preocupação de Olímpio com a pandemia e divulgaram um vídeo em que ele dizia que desejava ser vacinado (veja nesta página).

Wellington Fagundes (PL) disse que recebeu com tristeza a notícia e que a morte do senador é uma perda para a família e também para o povo de São Paulo. Ele lembrou que Major Olímpio era um homem comprometido com a defesa indistinta da população.

“É uma voz forte que se silencia diante dessa trágica pandemia que assola a nossa nação. Minhas orações para que o Major encontre no reino celestial a paz pela qual sempre lutou aqui na Terra” declarou Fagundes.

Carlos Fávaro (PSD) disse que a morte do colega foi recebida com sentimento de tristeza e indignação. Ele indagou até quando o povo brasileiro terá de suportar esta situação e afirmou que a notícia aumenta sua disposição para enfrentar a Covid.

“Vacinação não é ideologia, é salvação! O senador Major Olímpio queria ser vacinado. Os brasileiros querem ser vacinados. Brasil imunizado, vacina já!”, defendeu Fávaro.

Jayme Campos (DEM) também se solidarizou com familiares e amigos e afirmou que o Major Olímpio era um dos melhores quadros da atual legislatura. Para ele, o senador fará muita falta ao Congresso Nacional por seu espírito corajoso e combativo. O democrata também lembrou que Olímpio é o terceiro senador vitimado pela Covid-19.

“Lamentavelmente, ele se soma aos ex senadores Arolde de Oliveira (RJ) e José Maranhão (PB), que também nos deixaram por complicações da doença. Neste momento de dor irreparável, quero me solidarizar com os familiares, amigos, funcionários e todos que conviviam com o senador. Que Deus conforte a todos!”, disse.

A morte cerebral de Olímpio foi anunciada ontem pela assessoria e teve grande repercussão até fora do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM/MG) decidiu decretar luto de um dia em homenagem ao parlamentar.