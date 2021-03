Senadores pedem ajuda ao mundo para conseguir vacinas

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (23), uma moção de apelo à comunidade internacional em que pede ajuda para a vacinação contra a covid-19 no Brasil. O requerimento (RQS 1.097/2021) é uma sugestão da senadora Katia Abreu (PP-TO), apoiada por outros 65 senadores.

A moção é dirigida a órgãos como a Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Governos dos países do grupo G20, parlamentos de Estados Unidos, Reino Unido e China, além de empresas produtoras de vacina contra a covid, também vão receber o documento.

O documento pede atenção emergencial do mundo e ressalta que o apelo à comunidade internacional ocorre “no momento em que a sombra nefasta da morte paira sobre milhões de brasileiros, e que novas formas do vírus da covid-19 se tornam uma assustadora ameaça global”. Os senadores também destacam a pouca quantidade de brasileiros vacinados, cerca de 5% da população, e o ritmo lento com que chegam ao país as vacinas e os insumos farmacêuticos ativos (IFA) importados.

Risco mundial

O texto ainda aponta que, diante desta crise sanitária sem precedentes, a única defesa é a cooperação internacional, “com a vacinação urgente de nossa população”. Conforme o documento, resta ao Senado “a tarefa de fazer aos demais países um doloroso alerta: o avanço da pandemia no Brasil representa risco real para o mundo”. A moção acrescenta que deixar que o povo brasileiro continue a morrer sem vacinas significa uma agressão a todas as tradições humanas.

Kátia Abreu ressalta que a covid-19 já é a maior causa isolada de mortes no país em 2021, inclusive superando em quase três vezes a média de mortes por infarto do miocárdio, a maior causa de óbito no país antes da pandemia. Ela também lembrou que as mortes por coronavírus já se aproximam dos 300 mil registros oficiais.

“Não queremos ser risco para o mundo. Somos e queremos ser solução. Temos mais de 200 milhões de habitantes. Isso não vale nada? É hora de priorizar o povo”, pediu a senadora.

Ainda conforme a senadora, um estudo brasileiro publicado “na revista Lancet mostrou que no nosso país, a mortalidade dos pacientes intubados (que necessitaram de ventilação mecânica) é de 80%, número expressivamente maior que a média mundial, em torno de 50%”.

Colapso

No documento, também é registrada a baixa adesão do país às medidas protetivas, as novas variantes do vírus e a falta de um programa célere e adequado de imunização como causas do colapso.

A moção aponta ainda que a vacinação é o procedimento mais eficaz para a contenção da doença. De acordo com a senadora, o Brasil precisa urgentemente vacinar no mínimo um terço da população, o que equivaleria a receber 100 milhões de doses no curto prazo.