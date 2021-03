Senadores recebem novo Ministro da Saúde hoje para discutir vacinação

A comissão temporária criada para acompanhar as ações contra a covid-19 (CTCOVID19) ouvirá hoje o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em audiência pública sobre o Plano Nacional de Imunização e o cumprimento dos prazos já estabelecidos, entre outras medidas de combate à pandemia. A participação do ministro será no período da tarde, à partir das 16 horas (horário de Brasília).

No período da manhã, às 9h, a Comissão da Covid-19 promoverá outra audiência pública para discutir o andamento dos processos de autorização emergencial e definitiva de vacinas contra a doença. O colegiado também vai discutir a produção de vacinas nacionais.

Esta primeira audiência deve contar com representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); da Diretoria do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde; e do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sidan).

As audiências serão transmitidas pela internet e os interessados poderão fazer questionamentos aos deputados e convidados.

PRODUÇÃO DE VACINAS

Os debates de hoje no Senado devem aprofundar a análise de propostas visando agilizar a imunização dos brasileiros contra a Covid-19. Na semana passada o relator da comissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT), se reuniu com com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir estratégias de ampliar a produção brasileira de vacinas para até 400 milhões de doses. O senador sugeriu a inclusão de três novos superlaboratórios, que hoje produzem vacinas para animais.

“Com a transferência da tecnologia, temos grandes indústrias com condições de produzir vacinas com toda a biossegurança e com tecnologia de ponta. O que precisa agora é um entendimento entre Brasil e seus organismos e também com os acordos internacionais que já foram feitos”, explicou Fagundes.

Atualmente o Brasil produz 30 tipos de vacina para os bovinos e só dois tipos de vacina para os humanos. Fagundes destacou que o segmento reúne 28 laboratórios de produção de produtos animais, sendo três deles classificados na categoria NB3+, o mais elevado nível de biossegurança, exigido para produção de vacinas.

“Se nós conseguirmos todas as licenças, é possível que em 90 dias após a aprovação nós tenhamos o volume de vacinas para atender toda a população brasileira”, ressaltou.